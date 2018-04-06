Yüz Karası! 15 Öğrencisine Tecavüz Etti

İstanbul'da öğretmenlerinin cinsel istismarına uğrayan 15 kız çocuğu, cumhuriyet savcısına yaşadıklarını anlattı. Savcı tutuksuz yargılanan öğretmenin 15 kez ayrı cezalandırılmasını istedi.

Hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı, sapık öğretmen için toplam 337 yıl hapis cezası istedi. Sınıf öğretmeni S.K. İstanbul Sarıyer'de bir okulda görevli olduğu dönemde iddialara göre 15 kız çocuğuna tecavüz etti. Çeşitli zamanlarda istismarda bulunduğu öğrenciler utandıkları için durumu kimseye anlatamadı. Son olarak tacize uğrayan öğrencilerden birinin durumu ailesine bildirmesiyle her şey ortaya çıktı, diğer öğrenciler de bir bir başlarından geçenleri giderek yetkililere iletti.

Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın ardından 15 öğrenci Adli Tıp Kurumuna gönderilerek inceleme yapıldı. Adli Tıp Kurumu incelemenin ardından, "15 öğrenci de yaşadıkları olaydan ötürü psikolojik olarak etkilenmiştir" raporunu yayımladı. Bu raporun ardından dava Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan yeni iddianamede 15 kız öğrencinin ifadeleri doğrultusunda sapık öğretmen hakkında 337 yıl hapis cezası talep edildi.