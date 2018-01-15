Yüz Binlerce Kişiye Ek İkramiye Verilecek! Maliye Bakanından Açıklama Geldi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Taşeron işçilerin kadroya alınmasından sonra bu işçilere ilave tediye verilmesine dair soruları yanıtladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan ilave tediye ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Ağbal, kamuya alınacak taşeron işçilerin sürekli işçi statüsünden sonra 52 günlük ilave tediye almalarının kamudaBu ikramiyelerin kamuya büyük bir yük oluşturmayacağını, daha önce ihaleler için harcanan paraların buraya aktarılacağını söyleyen Ağbal, "Sadece bu arkadaşların kamuya geçişleriyle beraber kendilerine maaşlarını ödeyeceğiz. O açıdan bakıldığında ihale sürecinin getirdiği ilave maliyetlerden geleceğe dönük olarak kurtulmuş olduk. Buna karşılık da dolaylı olarak yapmış olduğumuz ücret ödemelerini şimdi doğrudan doğruya yapmış olacağız.

Bu arkadaşlarımızın kamuya geçişleriyle beraber belki işçi kadrolarına atanmalarına bağlı olarak kendilerine ilave tediye ödemesi yapılması bağlamında bütçeye ilave yük gelecek ama diğer taraftan özellikle ihale süreci içinde oluşan maliyetlerin de artık oluşmaması nedeniyle ilave giderlerden kamu kurtulmuş olacak. Geciş süreçi tamamlandıktan sonra kamuya geçecek kişi sayısına bağlı olarak kamu maliyesinde bir taraftan harcamaları aşağı çeken boyutları olacak bir taraftan da ilave harcama artışı oluşturan boyutları olacak. Onu hesapladıktan sonra sizlerle paylaşacağız." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA