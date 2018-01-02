Yüz Binlerce Kişi Kadrolu İşçi Olarak Kamuya Alınacak ( Başvurular Başladı)

Kamuda Kadrolu İşçi Olmak İsteyenler Dikkat! Altisveren.gov.tr Yayında

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan yüzbinlerce işçi kadrolu işçi oluyor. Taşeron kadro başvuru formu , başvuru hakkında tüm detaylar ve daha fazlası kpsscafe.com.tr adresinde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşerona kadro süreciyle ilgili işçilerin işlerini kolaylaştıracak , akıllarındaki sorulara yanıt olacak nitelikte bir internet sitesini hayata soktu.

Burada taşeron kadro sürecine dair bir çok bilgilendirme yer alıyor. Taşerona kadro başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvurular 10 gün boyunca devam edecek. Peki başvuru süreci nasıl işleyecek? Altişveren işçileri çalıştığı kuruma dilekçe formu ve istenilen belgelerle başvuru yapacaklar. Başvuru yapan taşeronların bilgileri başvuru yaptıkları idarelerce elektronik ortama aktarılacak. Yapılan başvurular komisyonlar tarafından kabul edilecek. Gerekli şartları sağlayan adaylar görevine başlayacak. Süreç hakkında daha fazla bilgi almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan www.altisveren.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON KADRO BAŞVURU FORMU - http://www.altisveren.gov.tr/Files/Ek-1.docx

BELEDİYELERDE ÇALIŞAN TAŞERON KADRO BAŞVURU FORMU - http://www.altisveren.gov.tr/Files/Ek-2.docx

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