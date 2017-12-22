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Yurt Öğrencilerine Tecavüz Skandalında Flaş Gelişme

İzmir'de meydana gelen olayda bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Skandal iddia sonrası yurt kapatılırken en az 7 öğrencinin taciz edildiği belirtildi ve sayının artmasından korkulduğu açıklandı.

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Yurt Öğrencilerine Tecavüz Skandalında Flaş Gelişme

İzmir'de meydana gelen olayda bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Skandal iddia sonrası yurt kapatılırken en az 7 öğrencinin taciz edildiği belirtildi ve sayının artmasından korkulduğu açıklandı.

22 Aralık 2017 Cuma 16:22
Yurt Öğrencilerine Tecavüz Skandalında Flaş Gelişme

İzmir'in Dikili İlçesinde yaşanan skandal önceki gün Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Alınan son bilgilere göre bir erkek öğrenci yurdunda görevli personelin 7 erkek öğrenciye tecavüz ettiği iddia edildi. 

Dikili'de bulunan Özel Miyase Yılmaz ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda hizmetli olarak çalışan erkek görevli Ömer Faruk Ergen’in, bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiası, bir ailenin şikayeti üzerine ortaya çıkmıştı. Bir ailenin şikayeti sornası diğer skandallar da ortaya çıktı ve ilk belirlemelere göre 7 çocuğun istismara uğradığı belirtildi.

Baro ve Milli Eğitim Dahil Olacak

Olayla ilgili tepkiler büyürken, İzmir Barosu müdahil olarak dün yapılan zanlının mahkemedeki sorgusuna katıldı. Baro temsilcilerince, İzmir Barosu ile İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin dava sürecini sonuna kadar takip edecekleri konusunda açıklama yaptı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın da müdahil olacağı, Eğitim-Sen’in de davayı, özellikle de mağdur çocuklarla ilgili bundan sonraki süreci takip edeceği kaydedildi.

Karar Verildi

Öte yandan alınan son dakika bilgilerine göre olayla ilgili olarak önceki gün gözaltına alınan zanlı Ömer Faruk Ergen, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurt hakkında ise kapatma kararı verilirken İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattığını ve krizle mücadele ekipleri de görevlendirildiğini duyurdu.

11 yaşındaki bir öğrencinin ailesine durumu bildirmesi üzerine ortaya çıkan cinsel istismar skandalında en az 7 öğrencinin cinsel istismara uğradığı iddialar arasında. Sayının artabileceğinden korkuluyor.

Skandal olay sonrası yurt kapatıldı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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İzmir'de Korkunç Olay: Öğretmen Yurtta 7 Erkek Öğrenciye Tecavüz Etti
İzmir'de Korkunç Olay: Öğretmen Yurtta 7 Erkek Öğrenciye Tecavüz Etti
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