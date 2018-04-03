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Yunanistan Başbakanı'ndan Küstah Açıklamalar

Yunanistan Başbakani Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerinin iadesinin 'İyi Niyet' işareti olacağını söyledi.

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Yunanistan Başbakanı'ndan Küstah Açıklamalar

Yunanistan Başbakani Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerinin iadesinin 'İyi Niyet' işareti olacağını söyledi.

03 Nisan 2018 Salı 14:11
Yunanistan Başbakanı'ndan Küstah Açıklamalar

Yunanistan Başbakani Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerinin iadesinin 'İyi Niyet' işareti olacağını söyledi.

Yunan Meclisinde konuşan Çipras, Türkiye'ye yönelik son zamanlarda yaptığı küstah açıklamalara bir yenisini daha ekledi.  Çipras, "Komşularımız en kısa sürede, 2 Yunan askerin geri dönebilmeleri sürecinin hızlandırılması için bir iyi niyet jesti yapsınlar. Biz geçmişte, devriye gezerken Yunan topraklarına giren Türk askerlerini iade etmiştik.

Türk Cumhurbaşkanı’ndan bugün aynı şeyi yapmasını bekliyoruz. Yunan askerlerinin geri dönebilmeleri için adli işlemlerin hızlandırılmasını bekliyoruz. Böyle bir adımı bekliyoruz. Sabırlıyız" dedi. Ege ve Doğu Akdeniz'deki son duruma ilişkin de konuşan Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye 'Retorik Gerginliği' terk etmesi yönünde çağrıda bulunarak, "Evinde sorunu var diye, komşuya çatmak doğru değil" dedi.

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