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Yüksekova'dan Acı Haber: Şehidimiz Var!

Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesinde devriye görevi yaptığı esnada rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yüksekova'dan Acı Haber: Şehidimiz Var!

Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesinde devriye görevi yaptığı esnada rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

26 Şubat 2019 Salı 09:30
Yüksekova'dan Acı Haber: Şehidimiz Var!

Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesinde devriye görevi yaptığı esnada rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikteki ismi henüz açıklanmayan uzman çavuş, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Yetkililer, uzman çavuşun kalp krizi geçirip şehit olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Uzman çavuşun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.02.2019 12:49
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