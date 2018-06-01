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Yüksek Seçim Kurulu'ndan 'Deniz Baykal' Kararı

CHP'den Milletvekili Aday adayı olan Güneydoğu Gazisi Tarkan Yılgün'ün , milletvekili listesine giremeyince sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik eleştirilerin yer aldığı ağır ifadeler kullandı.

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan 'Deniz Baykal' Kararı

CHP'den Milletvekili Aday adayı olan Güneydoğu Gazisi Tarkan Yılgün'ün , milletvekili listesine giremeyince sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik eleştirilerin yer aldığı ağır ifadeler kullandı.

01 Haziran 2018 Cuma 10:58
Yüksek Seçim Kurulu'ndan 'Deniz Baykal' Kararı

CHP'den Milletvekili Aday adayı olan Güneydoğu Gazisi Tarkan Yılgün'ün , milletvekili listesine giremeyince sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik eleştirilerin yer aldığı ağır ifadeler kullandı.

Yılgün, Antalya 1. Sıra milletvekili adayı Deniz Baykal'ın adaylığına itiraz ederek YSK'ya başvuruda bulundu. Yılgün, Deniz Baykal'ın milletvekilliği yapamayacağının heyet raporuyla öğrenilmesi için BİMER vasıtasıyla başvuru gerçekleştirdi. BİMER başvurusunu da sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Yılgün, CHP Milletvekili ve Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık sorunlarıu yaşadığını belirterek, "Hepimizin bildiği üzere kendisinden 6 aydır haber alınamıyor. Hep iyi denilerek geçiştiriliyor" şeklinde konuştu.

Yılgün'ün başvurusuna YSK'dan yanıt geldi. YSK tarafından verilen yanıtta, Deniz Baykal'ın milletvekili seçilmesine engel teşkil edebilecek bir durum olmadığı bildirildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
YskYSK DENİZ BAYKAL
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