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Yüksek Maaşla Yeni Personel Alınacak! TİKA Personel Alımı Başvuruları Başladı!

TİKA'dan geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda 2018 yılı için Başkanlığa 10 yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.

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Yüksek Maaşla Yeni Personel Alınacak! TİKA Personel Alımı Başvuruları Başladı!

TİKA'dan geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda 2018 yılı için Başkanlığa 10 yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:23
Yüksek Maaşla Yeni Personel Alınacak! TİKA Personel Alımı Başvuruları Başladı!

TİKA'dan geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda 2018 yılı için Başkanlığa 10 yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.

TİKA resmi sitesinden, Devlet Personel Başkanlığı'ndan ve çeşitli yazılı ve görsel medya unsurlarından yapılan bilgilendirmede alımla ilgili genel olarak şu ifadelere yer verilmişti, "Başkanlığımız 58 ülkede 60 Program Koordinasyon Ofisi ile kalkınma işbirliği alanında ülkemizin küresel yönelimler kazanan dış politikasının etkin bir uygulayıcısı olarak sahip olduğu insan kaynağını her yıl genişletmek ihtiyacı duymaktadır. Başkanlığımızın spesifik uzmanlık ve tecrübe gerektiren sözleşmeli personel pozisyonu ana istihdam biçimlerinden biridir. TİKA’nın ülkemizin değerlerini ve tecrübesini dünya ile paylaşma misyonunu benimsemiş uzmanlarımızın uluslararası bir vizyona sahip, farklı kültürlerle temasa, gelişmeyeöğrenmeye açık, zor yaşam koşullarında da etkili/verimli bir şekilde üretimde bulunabilecek sabırlı, kararlı, insani değerleri içselleştirmiş ve ahlaki olgunluğa sahip olması bizim için önem taşımaktadır. 2018 yılı için de Başkanlığımızca 10 yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli uzman istihdam edilecektir. Müracaatlar 18/06/2018 tarihinde başlayacak olup, 22/06/2018 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmalarından sonra mülakata çağrılacak olan adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir." Başvuruda bulunacak adayların ayrıca aşağıdaki başvuru şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Detaylı bilgi TİKA'nın resmi sitesi www.tika.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

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Son Güncelleme: 18.06.2018 16:51
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