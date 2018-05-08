YSK'ya 'Millet İttifakı' İtirazı 'İsmimizi Kullandılar'

Millet Partisi'nce itirazın gerekçesi olarak parti adının Siyasi Partiler Yasasına göre unvan olarak kullanılamayacağı bu yüzden ittifak isminin geçersiz sayılması gerektiği öne sürüldü. YSK'nın Millet Partisi'nce yapılan itirazı önümüzdeki günlerde değerlendirerek karara bağlaması bekleniyor.

Siyasi Partiler Yasası'nın Kullanılamayacak parti adları ve işaretli başlıklı 96. Maddesi'nde şu ifadeler yer alıyor: "Anayasa Mahkemesi’nce temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılamayacağı gibi daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılamaz.

Komünist, anaşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi parti kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz” hükmünü içeriyor. YSK’nin ittifaklarla ilgili 26 Nisan tarihli kararında, “İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, ittifak protokolünde, oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilirler. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kullanılamayacak unvanlar ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamaz. İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemez"

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