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YSK'dan İYİ Parti'ye Şok Yanıt! Neden Reddedildi?

İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulundan seçmen kütüklerini talep etti. Talebi reddeden, Yüksek Seçim Kurulu, red kararının gerekçesi olarak seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.

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YSK'dan İYİ Parti'ye Şok Yanıt! Neden Reddedildi?

İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulundan seçmen kütüklerini talep etti. Talebi reddeden, Yüksek Seçim Kurulu, red kararının gerekçesi olarak seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:53
YSK'dan İYİ Parti'ye Şok Yanıt! Neden Reddedildi?

YSK'dan İYİ Parti'ye Şok Yanıt! Neden Reddedildi?

İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulundan seçmen kütüklerini talep etti. Talebi reddeden, Yüksek Seçim Kurulu, red kararının gerekçesi olarak seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.

YSK Seçmen kütüklerini talep eden İYİ Parti'ye olumsuz yanıt verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nca red kararının gerekçesiyse, seçmen kütüklerinin sadece seçimlere katılan partilere verilmesi olarak belirtildi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, YSK'dan gelen red kararından sonra tepki gösterdi. Çıray," İYİ Parti, 1. Olağan Kurultayı öncesi YSK'dan seçmen kütüklerini talep etmiştir. YSK cevaben seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanmamız halinde verilebileceğini bildirmiştir. Yasal olarak bir partinin seçime girebilme yeterliliği kazanabilmesi için 1. Olağan Kurultayını yapmış olması ve 41 il ile bu illerin merkez dahil 1/3 'ünde teşkilatlanması gerekmektedir.

Teşkilatlanmanın tamamlanma şekli ise ; Kuruluşu gerçekleştirilen yeterli sayıdaki ilçenin kuruluş bildirgesini bağlı bulunduğu ilçe dernekler masasına teslim edilmesidir. İYİ Parti, 10.12.2017 tarihinde olağan kurultayını yapmış ve 12.12.2017 tarihinde kesinleşmiştir. Ayrıca 41 ilde ve merkez ilçeler dahil 1/3 ilçe teşkilatlanması tamamlanmış, 6 aylık bekleme süresi sonunda seçime girebilme hakkı kazanılmıştır" dedi.

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Son Güncelleme: 01.01.2018 12:56
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YskYsk Iyi PartiYsk Iyi Parti Son Dakika
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