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YSK Yeni Memur Alımı Yapıyor! Mülakat Süreci Başladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden başvuruları daha önce kabul edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı.

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YSK Yeni Memur Alımı Yapıyor! Mülakat Süreci Başladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden başvuruları daha önce kabul edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı.

03 Temmuz 2018 Salı 10:21
YSK Yeni Memur Alımı Yapıyor! Mülakat Süreci Başladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden başvuruları daha önce kabul edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı.

Sınavların Kızılay Ankara'da gerçekleştirileceği belirtildi.  2 Temmuz itibariyle başlayan mülakat süreci ay sonuna kadar devam edecek.

YSK resmi sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi : 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlık Makamının 20/04/2018 günlü oluru ile 24/04/2018 tarihinden itibaren ara verilen, Başkanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı kadrolarına personel alımına ilişkin gerçekleştirilecek sözlü sınav tarihleri belirlenerek aşağıda yer almıştır.

Sözlü sınava katılacak adayların, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.), Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Ayrıca, Zabıt Katibi kadroları için müracaat eden adayların bunlara ek olarak, Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi unvanlı kadro için ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçeleri) ile isimleri karşısında belirtilen gün ve saatte Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 12 Kızılay/ANKARA adresinde hazır bulunmaları,

gerekmektedir.

Taşra Teşkilatı Teknisyen kadrosu için sözlü sınav tarihi ve saati ileri bir tarihte Başkanlık kurumsal internet sitemizden ilan edilecektir.

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananlar Listesi, Mülakat Yeri, Tarihi ve Saati Liste linki

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi Unvanlı Kadro İçin Tercih Dilekçesi

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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YskYsk Son Dakika
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