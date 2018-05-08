YSK 'Millet İttifakı' Konusunda Kararını Verdi

Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' konusunda YSK'ya yaptığı itiraz reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı CHP, SP, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 'Millet İttifakı'nın seçimlere bu isimle girebilmesine izin verdi.

Millet Partisi YSK'ya 'Millet' isminin kendi partilerinden esinlenilerek alındığını iddia ederek Siyasi Partiler Kanunu'nu işaret ederek itirazda bulunmuş ve bu isimle seçime girilemeyeceğini öne sürmüştü. YSK Millet Partisi tarafından yapılan itirazı inceledi. Kanunen 4 partiden oluşan ittifakın 'Millet İttifakı' ismiyle seçimlere girmesinde bir sakınca olmadığı kanaatine vardı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçimlerde 'Millet İttifakı' çatısı altında AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı' ile yarışacak.

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