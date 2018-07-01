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YSK Memur Alım Mülakat Duyurusu Geldi

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran erken seçimleri nedeniyle ara verilen memur alımı sözlü mülakatlarına kaldığı yerden devam ediyor.

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YSK Memur Alım Mülakat Duyurusu Geldi

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran erken seçimleri nedeniyle ara verilen memur alımı sözlü mülakatlarına kaldığı yerden devam ediyor.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:34
YSK Memur Alım Mülakat Duyurusu Geldi

YSK personel alımı için mülakatlar geçtiğimiz aylarda yapılacaktı. Mülakatlar başladı anca erken seçim kararının ardından mülakatlar ertelendi.

Ertelenen mülakatlar ile ilgili YSK'dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada mülakat tarihleri duyruldu. Açıklama şu şekilde;

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlık Makamının 20/04/2018 günlü oluru ile 24/04/2018 tarihinden itibaren ara verilen, Başkanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı kadrolarına personel alımına ilişkin gerçekleştirilecek sözlü sınav tarihleri belirlenerek aşağıda yer almıştır.

Sözlü sınava katılacak adayların, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.), Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Ayrıca, Zabıt Katibi kadroları için müracaat eden adayların bunlara ek olarak, Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi unvanlı kadro için ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçeleri) ile isimleri karşısında belirtilen gün ve saatte Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 12 Kızılay/ANKARA adresinde hazır bulunmaları,

gerekmektedir.

Taşra Teşkilatı Teknisyen kadrosu için sözlü sınav tarihi ve saati ileri bir tarihte Başkanlık kurumsal internet sitemizden ilan edilecektir.

Mülakat tarihleri için >>>> Liste linki

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ahmet 4 saat önce

Arkadaşlar ben bu mülakata girmiştim.Puanim 92.65 ortaöğretim acaba şansım var mıdır beni alırlar mı

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