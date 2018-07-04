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YSK Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı! İşte Adaylar ve Partilerin Aldıkları Oy Sayısı

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin kesin sonuçları açıkladı. 

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YSK Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı! İşte Adaylar ve Partilerin Aldıkları Oy Sayısı

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin kesin sonuçları açıkladı. 

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:58
YSK Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı! İşte Adaylar ve Partilerin Aldıkları Oy Sayısı

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin kesin sonuçları açıkladı. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARIN ALDIKLARI TOPLAM OY SAYISI

PARTİLERİN ALDIKLARI TOPLAM OY SAYISI

Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:

AK Parti: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Bağımsız: 0

Türkiye toplamı: 600

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444

GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175

GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269

SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.07.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
YskYsk Son Dakika
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