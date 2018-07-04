YSK Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı! İşte Adaylar ve Partilerin Aldıkları Oy Sayısı

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin kesin sonuçları açıkladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARIN ALDIKLARI TOPLAM OY SAYISI
PARTİLERİN ALDIKLARI TOPLAM OY SAYISI
Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:
AK Parti: 295
MHP: 49
HDP: 67
CHP: 146
İYİ Parti: 43
Bağımsız: 0
Türkiye toplamı: 600
KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444
GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175
GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269
SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22
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