YSK'dan Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreciyle İlgili Açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sonuç itiraz sürecinin devam ettiğini, itirazların Çarşamba Günü mesai bitimine kadar değerlendirileceğini söyledi. YSK'ya gelişinde basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan YSK Başkanı, İl ve İlçe seçim kurullarına itiraz sürecinin tamamlandığını hatırlatarak YSK'ya doğrudan yapılan itirazların Çarşamba gününe kadar yapılabileceğini belirtti.

YSK Başkanı, "Bize de Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz süresi var. Gelen itirazlara bakacağız." dedi. Kesin seçim sonuçları konusunda kendisine yöneltilen soruyu itiraz süresini hatırlatarak sonuçsuz bırakan YSK Başkanı 'Biz Çarşamba gününe kadar itirazları değerlendireceğiz' şeklinde konuştu.

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