YSK'dan İYİ Parti Sorusuna Yanıt

YSK Başkanı : Biz meclisten yasanın çıkmasını bekliyoruz. Bu yasa çıktığı takdirde, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimini birlikte yapacağız. YSK olarak bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlığını yaparız. Şu anda bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bundan sonraki aşamada Genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması olacak. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. Süreç konusunda YSK açısından bir süre sıkıntısı yoktur. Biz daha önce 56 günde seçim yaptık, bunu da yapacağız.

İYİ PARTİ SORUSUNA YANIT

Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı yasada yazılı. Bu konuda Yargıtay'dan kağıtları isteyeceğiz. YSK olarak hangi partilerin seçime katılması hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonunda açıklayacağız. Meclisteki karardan sonra bu incelemeyi yapıp açıklayacağız.