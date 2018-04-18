Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YSK'dan İYİ Parti Sorusuna Yanıt

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan erken seçim açıklaması geldi. İYİ Parti seçime katılabilecek mi?

banner396

YSK'dan İYİ Parti Sorusuna Yanıt

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan erken seçim açıklaması geldi. İYİ Parti seçime katılabilecek mi?

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:49
YSK'dan İYİ Parti Sorusuna Yanıt

YSK Başkanı : Biz meclisten yasanın çıkmasını bekliyoruz. Bu yasa çıktığı takdirde, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimini birlikte yapacağız. YSK olarak bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlığını yaparız. Şu anda bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bundan sonraki aşamada Genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması olacak. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. Süreç konusunda YSK açısından bir süre sıkıntısı yoktur. Biz daha önce 56 günde seçim yaptık, bunu da yapacağız.

İYİ PARTİ SORUSUNA YANIT

Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı yasada yazılı. Bu konuda Yargıtay'dan kağıtları isteyeceğiz. YSK olarak hangi partilerin seçime katılması hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonunda açıklayacağız. Meclisteki karardan sonra bu incelemeyi yapıp açıklayacağız. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
YskYSK BAŞKANI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık'tan Açıklama Geldi! Muhtarlık Seçimleri Ne Zaman Yapılacak?
Başbakanlık'tan Açıklama Geldi! Muhtarlık Seçimleri Ne Zaman Yapılacak?
Saadet Partisi'nden Erken Seçim Açıklaması 'Panik ve Tükenmişliğin Göstergesi'
Saadet Partisi'nden Erken Seçim Açıklaması 'Panik ve Tükenmişliğin Göstergesi'
SON DAKİKA! OHAL 7. Kez Uzatıldı!
SON DAKİKA! OHAL 7. Kez Uzatıldı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim