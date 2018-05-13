YSK Cumhurbaşkanı Adayı Kesin Listesini Açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesini açıkladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili kararını Resmi Gazete'de yayımladı. YSK'nın 9 Mayıs 2018/425 Sayılı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi Resmi Gazete'nin 10 Mayıs tarihli sayısında yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesine 11 Mayıs Cuma gününe kadar yapılan itirazlar değerlendirildi ve itirazlar reddedildi. Yapulan değerlendirme neticesinde Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak kesin aday listesi alfabetik sıraya göre, "Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu" isimlerinden oluştu. Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları yüksekokulların bilgileri de yer aldı.