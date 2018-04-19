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YSK Başkanı'ndan Sosyal Medyada Dolaşan 'İYİ Parti Seçime Giremez' Yazısı Sonrası Açıklama 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İYİ Parti'nin seçimlere katılamayacağı yönünde sosyal medyada dolaşan yazıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

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YSK Başkanı'ndan Sosyal Medyada Dolaşan 'İYİ Parti Seçime Giremez' Yazısı Sonrası Açıklama 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İYİ Parti'nin seçimlere katılamayacağı yönünde sosyal medyada dolaşan yazıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:02
YSK Başkanı'ndan Sosyal Medyada Dolaşan 'İYİ Parti Seçime Giremez' Yazısı Sonrası Açıklama 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İYİ Parti'nin seçimlere katılamayacağı yönünde sosyal medyada dolaşan yazıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan yazının gerçek olmadığını belirten Sadi Güven, YSK Başkanlığı'nın Adalet Bakanlığı'na İYİ Parti'nin seçimlere giremeyeceği yönünde bir yazı göndermediği kaydedildi. Güven'in yazılı açıklamasında, "Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN SAHTE BELGE

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Son Güncelleme: 19.04.2018 18:09
Anahtar Kelimeler:
YSK BAŞKANIYsk
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