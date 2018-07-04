YSK Başkanı'ndan Seçim Sonucu Açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven : Değerli basın mensupları, 24 Haziran 2018 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi sonuçlanmıştır. Seçim akşamı sandıklarındaki sonuçların yüzde 98'i ertesi gün yüzde 100'ünü paylaştık. Şu anda tüm vatandaşlarımız kendilerinin oy kullandıkları sandıklar dahil tüm Türkiye'deki sonuçları görebileceklerdir. Vatandaşlarımız sayım döküm cetvellerini, birleştirme tutanaklarını YSK sitesinden görebileceklerdir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde görev yapmak isteyenlere halk eğitim merkezlerinde eğitim verilmiştir. Vatandaşlarımızdan mail adresini bildirenlere seçim bilgilendirme mailleri gönderilmiştir. Ayrıca yurt içinde cep telefonunu bildiren seçmenlere bilgilendirme sms'leri gönderilmiştir. Yurt dışında 60 ülke, 123 temsilcilikte herhangi bir sorunla karşılaşılmadan seçim güvenli bir şekilde tamamlanmıştır.

Kayıtlı seçmen sayısı 59 milyon, oy kullanan seçmen sayısı 51 milyon 197 bin, geçerli oy sayısı 50 milyon, geçersiz oy sayısı 1 milyon, seçime katılım oranı yüzde 84 olarak gerçekleşmiştir." dedi. YSK Başkanı daha sonra adayların ve partilerin aldığı oy oranları ve sayısılarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARIN ALDIKLARI TOPLAM OY SAYISI

PARTİLERİN ALDIKLARI TOPLAM OY SAYISI

Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:

AK Parti: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Bağımsız: 0

Türkiye toplamı: 600

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444

GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175

GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269

SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22