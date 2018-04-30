YSK Başkanı'ndan Seçim Güvenliği Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine yönelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimle ilgili ortaya iddialar atıldığı, sahte pusula, mükerrer oy gibi konuların gündeme getirilmesinin doğru olmadığını söyleyen Güven, seçim güvenliği için siyasi partilerin de elinden geleni yapması gerektiğini, tüm sandıklara gözlemci göndermeleri gerektiğini söyledi. Bazı siyasi partilerin sandıkların tamamına görevli gönderirken, bazılarının sadece bir kısım sandığa görevli gönderdiğini hatırlatan YSK Başkanı, tüm sandıklarda seçime girecek partilerden sandık görevlisi olması gerektiğini söyledi.

Sadi Güven , "Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Son 5 seçimdir Türkiye'de oy kullanılan sandıkların tüm sonuçlarını ıslak imzalı olarak sistemimize yükledik. Seçimler güvenli. Mükerrer seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil. Biz her türlü tedbirleri alıyoruz. Siyasi partilere önemli görevler düşüyor. Tüm partiler sandıklara temsilci göndersin." dedi.

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