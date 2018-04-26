YSK Başkanı'ndan Erken Seçim Açıklaması 'Takvim Bugün Yayımlanacak'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takviminin bugün içerisinde yayımlanacağını söyledi. Hazırlanan genelgelerin de yayımlanmasına devam edileceğini söyleyen Sadi Güven , "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partilerin aday adaylığı başvuruları alınmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerinden istifa ederek milletvekili adaylığını açıklayan isimler de belli olmaya başladı. Samsun, Konya Belediye Başkanlarının yanı sıra, SGK Başkanı , TPE Başkan Yardımcısı da AK Parti Milletvekili Aday adaylığı için görevlerinden ayrılmış durumdalar.

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