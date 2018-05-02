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YSK Başkanı: Hiçbir Vatandaşımızın Mükerrer Kaydı Yok

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

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YSK Başkanı: Hiçbir Vatandaşımızın Mükerrer Kaydı Yok

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:54
YSK Başkanı: Hiçbir Vatandaşımızın Mükerrer Kaydı Yok

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran'da mükerrer oy kullanılacağına yönelik bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan YSK Başkanı, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, her şeyin şeffaf olduğunu söyledi.

Sadi Güven, seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşın mükerrer kaydı olmadığını vurgulayarak, "Yurt dışında görev yapan ataşelerimizin, diğer askerlerimizin, erler değil, erler oy kullanamıyor, diğer subaylarımızın da oy kullanma hakkı var. Şartlar oluştuysa hangi ülkede görev yapıyorlarsa hangi ülkenin temsilciliğiyle ilişkileri varsa, irtibat kurmuşsa orada oy kullanabilir. Nasıl Almanya'daki, Berlin'deki ataşemiz oy kullanabiliyorsa diğerleri de kullanabiliyor. Özel bir düzenleme yok, genel düzenleme bu. Niye böyle bir haber çıktı, doğrusu anlayamadım.

Yurt dışında görevlendirilip de oradaki temsilcilikle irtibatlı olan Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da, şurada burada, nasıl büyükelçilerimiz, diğer temsilcilik memurlarımız, ataşelerimiz oy kullanıyorsa, varsa şartları başka ülkede görevli erler hariç askerlerimiz, subaylarımız, kayıtlarını aldırdılarsa oylarını orada kullanırlar, buradaysa burada kullanırlar." Sadi Güven, oy kullanmak için sadece kaydın aldırılması gerektiğine işaret ederek, "Kaydını aldırdıysa orada kullanır. Orada kullanırken buradaki kaydını da kapatırız. Zaten listelerde her vatandaş sadece bir kez kayıt olabilir. Bunun anormal bir tarafı yok" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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