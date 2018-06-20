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YSK Başkanı Açıkladı! 'Bunu Yapan 5 Yıl Hapis Cezası Alır'

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçmen kütüğünde mükerrer kayıt olmadığnı, 298 sayılı Kanunun 160. maddesinde başkasının adını taşıyarak, oy vermeye çalışan ya da verenlerin 5 seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağını bildirdi.

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YSK Başkanı Açıkladı! 'Bunu Yapan 5 Yıl Hapis Cezası Alır'

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçmen kütüğünde mükerrer kayıt olmadığnı, 298 sayılı Kanunun 160. maddesinde başkasının adını taşıyarak, oy vermeye çalışan ya da verenlerin 5 seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağını bildirdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:48
YSK Başkanı Açıkladı! 'Bunu Yapan 5 Yıl Hapis Cezası Alır'

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçmen kütüğünde mükerrer kayıt olmadığnı, 298 sayılı Kanunun 160. maddesinde başkasının adını taşıyarak, oy vermeye çalışan ya da verenlerin 5 seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağını bildirdi.

YSK Başkanı, bir kadının hem Belçika'da hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığına dair çıkan haberler sonrası yazılı açıklama yayımladı. Konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığını, söz konusu şahsın iki ayrı kişi olarak iki farklı kaydının bulunduğunu ve çift kimlik taşıyıp taşımadığına dair araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Söz konusu şahısla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirten YSK Başkanı, "Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmamaktadır. İlgili hakkında gözaltı işlemi yapıldığı bilgisi alınmış olup, soruşturma devam etmektedir. 298 Sayılı Kanun'un 160. maddesinde, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya verenlerin 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 20.06.2018 17:52
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