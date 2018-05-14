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YSK Başkanı 24 Haziran'daki Seçimlerde Oy Kullanacak Vatandaş Sayısını Açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde yurt içi ve yurt dışında 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini söyledi.

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YSK Başkanı 24 Haziran'daki Seçimlerde Oy Kullanacak Vatandaş Sayısını Açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde yurt içi ve yurt dışında 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini söyledi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:31
YSK Başkanı 24 Haziran'daki Seçimlerde Oy Kullanacak Vatandaş Sayısını Açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde yurt içi ve yurt dışında 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini söyledi.

Önümüzdeki seçimlerde ilk defa sandık başına gidecek seçmen sayısını 1 milyon 650 bin 171 olarak açıklayan YSK Başkanı, yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy verme işlemlerini gerçekleştirebileceklerini söyledi. Gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işleminin 7 Haziran 2018 tarihi itibariyle başlayacağını hatırlatan YSK Başkanı, vatandaşların bu tarihleri dikkate alarak oy işlemlerini son güne bırakmaması gerektiğini söyledi. YSK Başkanı seçimlerde, ilçelerde kaydedilen sandık sonuç tutanaklarının taranarak YSK'ya geleceğini ve bunun aynı anda siyasi partilere elektronik ortamda gönderileceğini söyledi.

Güven, "Seçimlerde, daha önce 5 seçimde olduğu gibi, siyasi partililerce tutulan sandık sonuç tutanaklarının yanı sıra sayım ve döküm cetvelleri, ilçe ve il birleştirme tutanakları da taranarak erişime açılacaktır. Seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler olduğundan siyasi partilerin sandıklara sahip çıkması önem arz etmektedir. Her parti sandığa üyelerini eğitip göndermelidir. Bu kapsamda YSK Milli Eğitim Bakanlığıyla yürütülen ortak çalışma neticesinde daha önceki seçimlerde olduğu gibi halk eğitim merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev yapmak isteyenlere yönelik sertifikalı eğitim programı düzenlenmektedir. Bu eğitim seçim sonuçlarının sağlıklı alınmasında etkili olacaktır. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesi veya görevlendirilmesinde anılan kursa katılma ve sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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