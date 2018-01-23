Yozgat Saraykent'te Kaza! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Yozgat'ın Saraykent ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sabah saatlerinde Saraykent ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, Akdağmadeni ilçesine bağlı Örenkale köyünden Yozgat merkezine gitmekte olan Fehmi Öztürk'ün kullandığı otomobil Saraykent ilçesi yakınlarında takla atarak karşı şeride geçti ve burada İzmir'den Erzurum'a giden yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 54 yaşındaki Fehmi Öztürk ile aynı yaştaki eşi Müşide Öztürk hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri Saraykent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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