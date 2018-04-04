Youtube'a Silahlı Baskın! 3 Kişiyi Yaralayan Youtuber İntihar Etti

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden Youtube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlı saldırı yaşandı. Youtuber olduğu öğrenilen saldırgan 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

Saldırıyı düzenleyen kişinin youtuber olduğu ve kanalının filtrelendiği için böyle bir saldırı yaptığı belirtilirken, yine saldırganın kadın olduğu açıklandı. San Fransico General Hastanesinden yapılan açıklamada saldırıda yaralanna 36 yaşındaki bir erkeğin durumun kritik olduğunu bildirdi. 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Saldırıda yaralananların kim olduğu henüz açıklanmadı. ABD Başkanı Trump, twitter sayfasından saldırıyla ilgili , "Düşüncelerimiz ve dualarımız olayda yer alan insanlarla." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA