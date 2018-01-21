Yönetmelik Değişti! Peki Polis Özel Harekat Alımı (PÖH) Başvuru Şartları da Değişti Mi?

Yüzbinlerce Polis Özel Harekat adayı (PÖH) dün yayımlanan yönetmelikle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan haberler sonrası paniklemiş durumda. Bazı sosyal medya hesaplarından polis özel harekat alımlarında artık lise mezunlarına hak tanınmayacağı, son KHK'nın artık geçersiz olacağına yönelik yapılan haberler, lise ve dengi okullardan mezun PÖH adaylarının moralini bozmuş durumda. Yayımlanan yönetmelikte dış kaynaktan POMEM'e polis özel harekat branşı için gerçekleştirilecek alımlara ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin daha önce lisans mezunlarından gerçekleştirdiği alımları ilgilendiriyor. Kısacası polis özel harekat alımlarıyla ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor. Öte yandan bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan 'En az lise mezunu kpss'siz özel harekat polisi alımına yoğun ilgi yaşanmıştı bu da alım sürecini zorlaştırdı, bu yüzden şartların tekrar düzenlenebileceği' yönünde haberler de yayılmaya başladı. Konuyla ilgili en net açıklama polis akademisi başkanlığından yapılacaktır.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

POLİS ÖZEL HAREKAT ALIMLARINDA BAŞVURU ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? BU KONUDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZİ SAYFANIN ALTINDA BULUNAN YORUM KISMI VASITASIYLA BİZLERLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

Polis Akademisi Başkanlığı'nın www.pa.edu.tr adresini takip ederek alımlara ve yönetmeliklere dair gelişmeleri takip edebilirsiniz. Gelişmelerden anında haberdar olmak diğer polis adaylarıyla sohbet etmek ve arkadaş olmak için TIKLAYIN.

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