Yokuş Aşağı Kayan Kamyonet Eve Daldı! 10 Kişi Yaralandı

Tokat'ın niksar ilçesinde yokuş aşağı kayarak kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Kamyonetin arka tarafı evin penceresinden içeri girerken, kazada 10 kişi yaralandı. Kültür Mahallesi Şehit Astsubay Şevki Toprak Sokak'ta meydana gelen olayda 33 yaşındaki Nihat E. kontrolündeki kamyonet, sürücünün manevrası sırasında yokuş aşağı kaydı ve Aziz Konuk'a ait evin duvarına ve penceresine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle pencerenin bir bölümü odanın içine yıkılırken, içeride kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Nurcihan. E. (24), Ali Can E. (19), Hatice Y. (62), Rıza E. (10), Büşra Irmak .Y. (12), Adalet E. (54), Talip E. (53), Hilal E. (35) ve Seyit İsmail. E. (19) isimli vatandaşlar yaralandı. Polis ve vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdaheleden sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis olayla ilgili inceleme başlattılar.