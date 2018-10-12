Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YÖKDİL Sınav Sonuçları Açıklandı

22 Eylül 2018 tarihinde düzenlene YÖKDİL sonbahar dönemi sınav sonuçları nihayet açıklandı.

banner396

YÖKDİL Sınav Sonuçları Açıklandı

22 Eylül 2018 tarihinde düzenlene YÖKDİL sonbahar dönemi sınav sonuçları nihayet açıklandı.

12 Ekim 2018 Cuma 20:59
YÖKDİL Sınav Sonuçları Açıklandı

22 Eylül 2018 tarihinde düzenlene YÖKDİL sonbahar dönemi sınav sonuçları nihayet açıklandı.

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda ''22 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Sınavınınsonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu öğrenmek için lütfen sisteme giriş yapınız. Sınav sonuç itirazları 15 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.10.2018 21:18
Anahtar Kelimeler:
yökdil sınav sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!
Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!
Savcı'dan flaş talimat: Arda Turan'ı yakalayın
Savcı'dan flaş talimat: Arda Turan'ı yakalayın
Rockçı İmam'dan Çarpıcı Sözler: Rock Müzik Allah'a Giden Yol!
Rockçı İmam'dan Çarpıcı Sözler: Rock Müzik Allah'a Giden Yol!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim