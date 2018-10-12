YÖKDİL Sınav Sonuçları Açıklandı

22 Eylül 2018 tarihinde düzenlene YÖKDİL sonbahar dönemi sınav sonuçları nihayet açıklandı.
Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda ''22 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Sınavınınsonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu öğrenmek için lütfen sisteme giriş yapınız. Sınav sonuç itirazları 15 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecektir.'' ifadelerine yer verildi.
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