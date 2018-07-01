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YÖK'ten BESYO Mezunları İçin Kritik Karar ! Artık O İlanlara Başvurabilecekler

YÖK bir son dakika kararı verdi. Verdiği kararda Yükskeöğretim Kurulu BESYO mezunları için kritik bir denklik kararı verdi.

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YÖK'ten BESYO Mezunları İçin Kritik Karar ! Artık O İlanlara Başvurabilecekler

YÖK bir son dakika kararı verdi. Verdiği kararda Yükskeöğretim Kurulu BESYO mezunları için kritik bir denklik kararı verdi.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:12
YÖK'ten BESYO Mezunları İçin Kritik Karar ! Artık O İlanlara Başvurabilecekler

YÖK'ten BESYO okuyanlar için denklik kararı !!

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği şartlı ilanlara "Beden Eğitimi ve Spor" ile "Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi" Yüksek Lisans mezunlarının da sağladığına YÖK tarafından karar verildi.

Memurlar .net'te yer alan haberde Bolu İdare Mahkemesi Düzce Üniversitesinin Akademik personel alım ilanında "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlipği Bölümü lisans Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında yüksek lisans eğitimi yapmış olmak " şartlı ilanına Davacı...... Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisansü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı mezunu, davacının davaya konu ettiği Engin Efek'in ise Beden Eğitimi ve Spor ;Öğretmenliği lisans, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans prgogramı mezunu olduğu beloirtilerek söz konusu adı geçenlerin görmüş olduğu yüksek lisans öğrenimlerinin ilanda yer alan yüksek lisans mezuniyet şartını karşılayıp karşılamadığı konusundaki yazısı 6 Haziran 2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 43/b maddesi uyarında Üniversitelerarası Kurulun görüşü ile 16 Nisan 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı dikkate alınarak Yükseköğretim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Yükskeokulları Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında anabilim dalı olarak tesmil edildiği ve yüksekokullar  altında öğrenci alan programn Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ptogramı olması nedeniyle, akademik personel alım ilanında: "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeniği programı nedeniyle; akademik personel alım ilanında, "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında yüksek lisans eğitimi yapmış olmak" şartlı ilana: Beden Eğtiimi ve Spor Anabilim Dalı ile Beden Eğtiimi ve Spor Öğretimi anabilim dalı yüksek lisans programı mezunu her iki adayın da ilan şartını karşıladığına karar verilmiştir.

YÖK tarafından yayımlanan karar şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA
Kaynak: Memurlar. net

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaBESYOHaberBesyo DenklikYÖK
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Ahmet 4 saat önce

Böyle çıkarınız olduğu bölümlere avantaj sağlamaya çalışcaz diye uğraşıyorsunuz.Allah bilir hangi milletvekili yada bakan çocuğu veya akrabası için böyle bir uygulamaya gittiniz ve böyle olayı örtmek için bir kılıf buldunuz.Yazıklar olsun.

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