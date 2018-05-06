YÖK'ten 'Af Düzenlemesi' Açıklaması

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Kapıcıoğlu, önlişsans, lisans ve lisansüstü normal eğitimde olup da üniversiteyle ilişkisi kesilen yaklaşık 500 bin öğrencinin bu düzenlemeden faydalanabileceğini, açıköğretim, uzaktan öğretim sayılarının da eklendiği takdirde düzenlemenin 680 bin kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri barındıran kanun tasarısıyla ilgili YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Kapıcıoğlu, "1981'den bu yana değişik defalarla 13 defa öğrenci affı yapılmış. Bunlardan yararlananların toplam sayısı 354 bin 992. Bunlardan mezun olanların sayısı da 149 bin. Yani yüzde 42'lik bir başarı oranı var. Genel hatlarıyla söylersek şu an ön lisan, lisans ve lisans üstü normal eğitimde olup da üniversiteyle ilişkisi kesilen öğrenci sayısı yaklaşık 500 bin civarında. Açık öğretim ve uzaktan öğretim sayılarını da eklediğimizde bu 680 bini buluyor." dedi.

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