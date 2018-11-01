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YÖK, Rektör Ramazan Taşaltın'ın İstifa Ettiğini Duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 'Erdoğan'a itaat etmek farz, karşı gelmek haramdır' diyen Harran Üniversitesi Ramazan Taşaltın, yetkililerden önce davranıp rektörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

YÖK, Rektör Ramazan Taşaltın'ın İstifa Ettiğini Duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 'Erdoğan'a itaat etmek farz, karşı gelmek haramdır' diyen Harran Üniversitesi Ramazan Taşaltın, yetkililerden önce davranıp rektörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:50
YÖK, Rektör Ramazan Taşaltın'ın İstifa Ettiğini Duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 'Erdoğan'a itaat etmek farz, karşı gelmek haramdır' diyen Harran Üniversitesi Ramazan Taşaltın, yetkililerden önce davranıp rektörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

YÖK'ten y apılan açıklama şöyle;

Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır.

Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.11.2018 12:03
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