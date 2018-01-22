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Yoğun Bakımda Rezil Görüntüler! İl Sağlık Müdürlüğü Harekete Geçti

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görevli, sağlık personelinin, hastaların önünde müzik eşliğinde oynadığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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Yoğun Bakımda Rezil Görüntüler! İl Sağlık Müdürlüğü Harekete Geçti

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görevli, sağlık personelinin, hastaların önünde müzik eşliğinde oynadığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:05
Yoğun Bakımda Rezil Görüntüler! İl Sağlık Müdürlüğü Harekete Geçti

Yoğun Bakımda Rezil Görüntüler! İl Sağlık Müdürlüğü Harekete Geçti

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görevli, sağlık personelinin, hastaların önünde müzik eşliğinde oynadığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde kayıt yapan kişinin sağlık personelini "Şöyle gelin azcık, hastalar çıkmasın" şeklinde uyardığı duyulurken, 2 sağlıkçı kadının müzik eşliğinde oynadığı görülüyor.

Yataklarda yatan hastaların bazıları da görüntülere yansırken, durumu ağır olanların tedaviye alındığı ünitede, sağlık çalışanlarının umursamaz davranışları büyük tepkilere neden oldu.  Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney, Hastane başhekimi ile görüntülerle ilgili görüştüğünü ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerin gerçek olduğunu, söz konusu videodaki şahısların başka yerlere tayin olduğunu söyledi. Görüntülerin kabul edilemez olduğunu, özellikle bir kamu hastanesinde bu tür davranışlara tahammül edilemeyeceğini söyleyen Ergüney, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ergüney, "Olay, doğru. 2 yıl önce çekildiğini tahmin ettiğimiz görüntüler. Görevli sağlık çalışanları, başka yere tayin olmuşlar. Bu görüntüler, asla kabul edilemez. Özellikle bir kamu hastanesinde, bir devlet hastanesinde ve burası bir yoğun bakım olması nedeniyle kabul edilemeyecek davranışlar. Hemen olayla ilgili soruşturma başlattık" dedi.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 14:36
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Yoğun Bakımda RezaletKocaeli Devlet HastanesiYoğun Bakım
Yorumlar
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Hakkı 1 saat önce

....olsun böyle sağlıkçılara derhal idari ceza verilmeli

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Selma 1 saat önce

Reziller..... canimiz bunlara emanet iste

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Arzu 1 saat önce

Adilik bu biz canımızı emanet ediyoruz bu yaptığınız alcaklik kalleslik kendimi o hastalardan biri olarak düşünüyorum da hakkımı helal etmem size lütfen gereği je ise yapilsil

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İsimsiz 42 dakika önce

Kudurmuş bunlar herhalde....

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Recep 37 dakika önce

İki dakka kurtlarını döküp daha motivasyonu üst seviyede çalışmışlardır. Üstelik hastalarında moralli olması sağlanır

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