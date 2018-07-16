YKS-TYT-AYT Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!..

Gözler sonuçlarda. YKS sonuçları heyecanla bekleniyor. YKS sonuçları henüz açıklanmadı, YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve üniversite kontenjanları da belli olmuş oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi sayfasında YKS TYT-AYT-YDT sınav sonuçları, ne zaman-hangi tarihte açıklanacak sorusu üniversite sınavına giren adaylar tarafından sorulmaya devam ediliyor.