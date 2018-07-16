YKS-TYT-AYT Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!..

YKS’de sonuç bekleyişi sürüyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu büyük merak konusu. YKS sınavının sonuçları açıklanmadan ÖSYM ön bilgilendirme amaçlı tercih kılavuzunu yayımladı. İşte YKS sonuç tarihi ve merak edilen detaylar ÖSYM’nin sınav hakkında verdiği bilgiler…
Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı(YKS), geçtiğimiz haftasonu tamamlanmıştı. Öğrenciler sınav sonuçlarını merak ederken ÖSYM’den önemli bir açıklama geldi. Öğrencilerin tercih edebileceği yükseköğretim programları ve kontenjanları içeren güncel bilgilerin yer aldığı klavuz yayınlandı. Haberimizden 2018 YKS klavuzuna erişebilirsiniz.
2018 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KLAVUZU
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.
YKS TERCİH KILAVUZU DETAYLARI
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz haftasonu düzenlenen üniversite giriş sınavı YKS sorularını ve cevaplarını yayınladı. Hatırlanacağı üzere üniversite sınav sisteminde bu sene değişiklik yapılmıştı. Geçmiş yıllara nazaran fen bilimleri ve sosyal bilimler sınavları kolay bulunmuştu. Üniversite hayali kuranlar internet üzerinden ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yaparak 2018 AYT, TYT, YDT sorularına ve cevaplarına bakmak, puanlarını tahmin etmek istiyor. YKS sonuçlarının ise 31 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.