Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YKS-TYT-AYT Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!..

Gözler sonuçlarda. YKS sonuçları heyecanla bekleniyor. YKS sonuçları henüz açıklanmadı, YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve üniversite kontenjanları da belli olmuş oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi sayfasında YKS TYT-AYT-YDT sınav sonuçları, ne zaman-hangi tarihte açıklanacak sorusu üniversite sınavına giren adaylar tarafından sorulmaya devam ediliyor.

banner396

YKS-TYT-AYT Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!..

Gözler sonuçlarda. YKS sonuçları heyecanla bekleniyor. YKS sonuçları henüz açıklanmadı, YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve üniversite kontenjanları da belli olmuş oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi sayfasında YKS TYT-AYT-YDT sınav sonuçları, ne zaman-hangi tarihte açıklanacak sorusu üniversite sınavına giren adaylar tarafından sorulmaya devam ediliyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:51
YKS-TYT-AYT Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!..

YKS’de sonuç bekleyişi sürüyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu büyük merak konusu. YKS sınavının sonuçları açıklanmadan ÖSYM ön bilgilendirme amaçlı tercih kılavuzunu yayımladı. İşte YKS sonuç tarihi ve merak edilen detaylar ÖSYM’nin sınav hakkında verdiği bilgiler…

Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı(YKS), geçtiğimiz haftasonu tamamlanmıştı. Öğrenciler sınav sonuçlarını merak ederken ÖSYM’den önemli bir açıklama geldi. Öğrencilerin tercih edebileceği yükseköğretim programları ve kontenjanları içeren güncel bilgilerin yer aldığı klavuz yayınlandı. Haberimizden 2018 YKS klavuzuna erişebilirsiniz.

2018 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KLAVUZU

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

YKS TERCİH KILAVUZU DETAYLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz haftasonu düzenlenen üniversite giriş sınavı YKS sorularını ve cevaplarını yayınladı. Hatırlanacağı üzere üniversite sınav sisteminde bu sene değişiklik yapılmıştı. Geçmiş yıllara nazaran fen bilimleri ve sosyal bilimler sınavları kolay bulunmuştu. Üniversite hayali kuranlar internet üzerinden ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yaparak 2018 AYT, TYT, YDT sorularına ve cevaplarına bakmak, puanlarını tahmin etmek istiyor. YKS sonuçlarının ise 31 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.07.2018 11:30
Anahtar Kelimeler:
Yks SonuçlarıYks Sonuçları Ne Zaman AçıklanacakTyt Sonuçları Ne Zaman AçıklanacakAyt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Yılda Kaç Kişi İhraç Edildi!..
2 Yılda Kaç Kişi İhraç Edildi!..
PKK’lılar: “Her yerde asker var, ölüyoruz”
PKK’lılar: “Her yerde asker var, ölüyoruz”
Pensilvanya semalarında ilginç görüntü
Pensilvanya semalarında ilginç görüntü

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim