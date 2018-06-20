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YKS Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu (Üniversiteye Giriş Sınav Giriş Belgesi)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında YKS sınav giriş yerlerinin belli olduğuna yer verildi.

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YKS Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu (Üniversiteye Giriş Sınav Giriş Belgesi)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında YKS sınav giriş yerlerinin belli olduğuna yer verildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:49
YKS Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu (Üniversiteye Giriş Sınav Giriş Belgesi)

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan duyuruda YKS sıanv giriş belgelerinin erişime açıldığına yer verildi.

Açıklama şu şekilde;

30 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'den itibaren edineceklerdir.


DİKKAT!

2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.06.2018 14:37
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