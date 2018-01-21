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Yine Saldırdılar! Resmi Açıklama Geldi ! Ölü ve Yaralılar Var (Olay Yerinden İlk Görüntüler)

Suriye'nin bölücü terör örgütü PKK işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi saldırıda 1 suriyelinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 32 yaralı olduğunu bildirdi.

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Yine Saldırdılar! Resmi Açıklama Geldi ! Ölü ve Yaralılar Var (Olay Yerinden İlk Görüntüler)

Suriye'nin bölücü terör örgütü PKK işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi saldırıda 1 suriyelinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 32 yaralı olduğunu bildirdi.

21 Ocak 2018 Pazar 17:43
Yine Saldırdılar! Resmi Açıklama Geldi ! Ölü ve Yaralılar Var (Olay Yerinden İlk Görüntüler)

Reyhanlıya Hain Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var (Olay Yerinden İlk Görüntüler)

Suriye'nin bölücü terör örgütü PKK işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi saldırıda 1 suriyelinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 32 yaralı olduğunu bildirdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki üç farklı yere roketatar mermisi isabet etti. Elde edilen ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesindeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği bildirilen iki roket isabet etti. Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen caddesine de bir roket isabet etti.

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi saldırıyla ilgili, NTV'ye yaptığı açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını, 2 yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Hayatını kaybeden kişinin suriye uyruklu olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 21.01.2018 17:50
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ReyhanlıReyhanlı Son DakikaReyhanlı Bölücü Teröristler
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