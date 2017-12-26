Yine Gıda Zehirlenmesi! 70 Asker Hastaneye Sevk Edildi

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugayı askerleri gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen asker sayısı 70 olarak belirtilrdi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatani görevini yapan 70 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

106. Topçu Alay Komutanlığı'nda görev yapan askerlerden bazıları akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Kendilerini kötü hissetmeye başlayan 70 kadar asker, akşam saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. 26 Askerin burada ayakta tedavi edilerek tavurcu edildiği öğrenilirken, İslahiye Kaymakamı Ramazan yıldırım, hastane yetkililerden aldığı bilgiler doğrultusunda hayati tehlikesi olan askerin olmadığını söyledi. Kaymakam Yıldırım, olayın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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