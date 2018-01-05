Yılbaşı Gecesi Dehşet Saçmıştı! Seri Tecavüzcü Çıktı!

Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evdeki genç kadına bıçak tehditiyle tecavüz eden Duran E'nin evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandığı bildirildi.

Emniyete götürülen sapığın daha önce de aynı şekilde 3 kadına daha tecavüz ettiği bildirildi. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evdeki genç kadına bıçak zoruyla tecavüz eden Duran E. kıskıvrak yakalandı. Tecavüze uğrayan genç kadın Duran E'yi emniyete gelerek teşhis etti.

Yapılan araştırmalar neticesinde sapığın 12 Ocak 2016 tarihinde Beşiktaş'ta, 11 Temmuz 2017 tarihinde Bakırköy'de, 19 Ekim'de Sarıyer'de hırsızlık için girdiği evlerdeki kadınlara tecavüz ettiği bildirildi. Mağdurlar da emniyete gelerek şahsı teşhis etti. Duran E'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, daha sonra sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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