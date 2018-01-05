Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yılbaşı Gecesi Dehşet Saçmıştı! Seri Tecavüzcü Çıktı!

Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evdeki genç kadına bıçak tehditiyle tecavüz eden Duran E'nin evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandığı bildirildi.

banner396

Yılbaşı Gecesi Dehşet Saçmıştı! Seri Tecavüzcü Çıktı!

Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evdeki genç kadına bıçak tehditiyle tecavüz eden Duran E'nin evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandığı bildirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 19:27
Yılbaşı Gecesi Dehşet Saçmıştı! Seri Tecavüzcü Çıktı!

Yılbaşı Gecesi Dehşet Saçmıştı! Seri Tecavüzcü Çıktı!

Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evdeki genç kadına bıçak tehditiyle tecavüz eden Duran E'nin evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandığı bildirildi.

Emniyete götürülen sapığın daha önce de aynı şekilde 3 kadına daha tecavüz ettiği bildirildi.  Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evdeki genç kadına bıçak zoruyla tecavüz eden Duran E. kıskıvrak yakalandı. Tecavüze uğrayan genç kadın Duran E'yi emniyete gelerek teşhis etti.

Yapılan araştırmalar neticesinde sapığın 12 Ocak 2016 tarihinde Beşiktaş'ta, 11 Temmuz 2017 tarihinde Bakırköy'de, 19 Ekim'de Sarıyer'de hırsızlık için girdiği evlerdeki kadınlara tecavüz ettiği bildirildi. Mağdurlar da emniyete gelerek şahsı teşhis etti.  Duran E'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, daha sonra sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.01.2018 19:56
Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı Gecesi TecavüzcüYılbaşı GecesiSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni 16 Ocak'ta
İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni 16 Ocak'ta
ÇiftlikBank'a Bir Şok Daha! Az Önce Açıklandı '3 Ay Süreyle Durduruldu'
ÇiftlikBank'a Bir Şok Daha! Az Önce Açıklandı '3 Ay Süreyle Durduruldu'
Türkiye Şeker Fabrikaları Büro Memuru Alımı Yapacak (KPSS 60 Puan Şart)
Türkiye Şeker Fabrikaları Büro Memuru Alımı Yapacak (KPSS 60 Puan Şart)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim