Yeşilçam'ın Usta İsmi Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın en sevilen oyuncularından Selahattin Fırat hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçı Onur Akay, yeşilçam'ın usta oyuncularından Selahattin Fırat'ın vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Akay, ünlü oyuncunun 2015 yılında yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Özellikle Kemal Sunal filmlerindeki usta oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Yeşilçam'ın usta isimlerinden Selahattin Fırat'tan kötü haber geldi. 2015 yılında rahatsızlanan ve yoğun bakıma kaldırılan , kısa süre sonra sağlığına kavuşan Fırat'tan kötü haber geldi. Ünlü sanatçı Onur Akay, sosyal medya hesabı üzerinden sanatçının vefat haberini şu sözlerle duyurdu : "Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hatırladığımız, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Selahattin Fırat'ı kaybettik. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum. Daha sonra sağlığına kavuşmuştu. Maalesef acı haber bu sabah geldi. Mekanı cennet olsun."
SELAHATTİN FIRAT KİMDİR?
1 Ocak 1926 Ankara doğumlu Türk sineması oyuncusu. Birçok filmde yer almış olan usta oyuncunun son yer aldığı film ve dizilerden bazıları ise:
Akasya Durağı, Hemşo, İki Aile, Sırlar Dünyası.
Yer aldığı filmlerden bazıları:
Akasya Durağı TV Dizisi 1. Sezon (Ağa) 2008
İki Aile (Himmet) TV Dizisi 2006
Gizli Dünyalar TV Dizisi 2004
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Dede) TV Dizisi
2002
Çember (Hüseyin) TV Filmi 2000
Işıklı Ayakkabılar (Kasım) TV Filmi 2000
Hemşo Hemşo Sinema Filmi 2000
Hayatın Tek Yolculuğu Sinema Filmi 2000
Akşam Güneşi (Lütfullah) TV Dizisi 1999
Kaygısızlar (Bakkal Cevat) TV Dizisi 1994
Gülcan-3 TV Filmi 1994
Gülcan-2 TV Filmi 1994
Gülcan-1 TV Filmi 1994
Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu (...) TV Dizisi
1992
Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koydu... (Kaptan) Sinema Filmi 1992
Abuk Sabuk Bir Film (Muhtar Veli Emmi) Sinema Filmi 1990
Bombacı (Prodüktör) Sinema Filmi 1988
Yakışıklı Sinema Filmi 1987
Gramofon Avrat (Osman) Sinema Filmi 1987
Perihan Abla TV Dizisi 1986
Namus Sözü (Davut) Sinema Filmi 1986
Milyarder (Kuyumcu Vecdi ) Sinema Filmi 1986
Atla Gel Şaban (Selahattin) Sinema Filmi 1984
Tokatçı (Deli Sait) Sinema Filmi 1983
Kılıbık (Bekçi) Sinema Filmi 1983
Yedi Bela Hüsnü (Suat) Sinema Filmi 1982
Üç Kağıtçı (Doktor) Sinema Filmi 1981