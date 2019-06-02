YENİKAPI'da Enderun Teravih Namazı Kılındı! İşte Resimler ve Video!

İstanbul’un Fethinin 566. yılı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile Yenikapı’da düzenlenen Enderun usulü teravih namazına yüzbinlerce kişi katıldı.

Namazın ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek bu yola devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile gerçekleşen “313 Bin Kişi ile Enderun Teravih Namazında Buluşuyoruz” etkinliği için yüzbinlerce kişi Yenikapı’da bir araya geldi. Akşam ezanı öncesi alana gelenlere iftariyelik dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve kariler imametinde Enderun usulü teravih namazı kılındı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okudu. Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin de duası yapıldı.

Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı.

“Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız”

Namazın ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fethin 566'ncı yıl dönümünde Yenikapı Meydanında Ramazan-ı Şerifin böyle anlamlı bir gecesinde Leyle-i Kadrin ertesinde burada yüz binler bir Enderun Teravihini hep birlikte icra ettik. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu akşam bu buluşmanın aslında iki zihniyetin aynı zamanda ifadesidir. Kardeşlerim ülkemizde hatırlayın zulüm 1453'te başladı diyenler var. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri. Ama bu akşam burada zulüm değil fethin 566'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kinde evvel Allah onlara karşı o küçük idraklere karşı, idrakin büyüğünü ortaya koyduk. Fakat benim sizden istirhamım var. Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya tam manasıyla koymak için gece demeden gündüz demeden, tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım. Zulüm 1453'te değil, işte 1453'te başladı ve 566 yıl oldu dememiz lazım. Bunun içinde çok çalışmamız lazım. Allah yar yardımcımız olsun. Evvel Allah bu millet ezanlarının susturulmasına müsaade etmedi. Bu ülkede kuran sesleri dinmedi, bayrak inmedi, onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek bu yola devam edeceğiz. Unutmayın kişi sevdikleriyle beraberdir. Biz birbirimizi çok seviyoruz, böyle sevmeye de devam edeceğiz” dedi.

ENDERUN TERAVİHİ NEDİR?

Enderûn Usûlü Teravih adıyla bilinen ve Itrî diye bilinen Buhurîzâde Mustafa Efendiye dayandırılan teravih namazı, Osmanlı iç teşkilatında sarayda, saray cami ve mescitlerinde, Hırka-i Saadet'te, selatin camiler başta olmak üzere büyük camii ve dergâhlarda uygulanan bir ibadet geleneğidir. Enderûn Usûlü Teravih 'in makamları Klasik Türk musikisinin en önemli ismi olan Itrî tarafından düzenlenmiştir.

Yüzyıllardır başta saray olmak üzere İstanbul camilerinde dergahlarında ev konaklarında iyi eğitim almış güzel sesli musikişinas hafızlar tarafından kıldırılan teravih namazının her dört rekatının Türk Musikisi'nin teamül haline gelmiş makamlarında eda edile gelmiştir.

Enderun'da başlayan bu tertipte, farklı makamların nağmelerinin insan ruhu üzerindeki tesirleri düşünülerek sıralama yapılmıştır. Böylelikle ibadetteki coşku, ferahlık; okumalardaki ahenk, dualardaki samimiyet ve ihlas sürdürülerek, otuz üç rek'at olan bu ibadet bitimine kadar sıkılmadan zevk ve huşu içinde eda edilmiş oluyor.

Bütün sünnet namazları tek başına kılınırken, teravih namazı sünnet olmasına rağmen cemaatle kılınır. Teravih namazının cemaatle kılınmasının iki büyük hikmeti vardır.

Birincisi; müminleri kaynaştırıp cemaat yapmak

İkincisi; Kur'an kültürünü yaymaktır.

ENDERUN TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR KAÇ REKATTIR?

Osmanlı sarayında doğan ve günümüze kadar sürdürülen köklü geleneklerden Enderun Usulü Teravih, öncelikle müezzinin namaz öncesi getirdiği kamet ile yatsı namazının hicaz veya uşşak makamında kılınacağı belirleniyor.

Ardından teravih namazının ilk dört rekâtı neva makamı, ikinci dört rekâtı hüseyni makamı, üçüncü dört rekâtı bestenigâr makamı, dördüncü dört rekâtı eviç makamı, son dört rekâtı ise acemaşiran makamlarında kılınarak tamamlanıyor.

Osmanlı döneminde, insanların kulağı bu makamlara öyle duyarlıymış ki, namaza geç gelen kişi, imamın makamından kaçıncı rekâtta olduğunu anlayabiliyormuş.

YEDİ FARKLI MAKAMLARLA KILINAN ENDERUN TERAVİH NAMAZI

İmamın takip edeceği makamlar, her dört rekâtta bir Ramazan'ın ruhuna uygun, namazın huşusunu artırmak amacıyla değişiyor. Dinlenme anlamına gelen tervihalarda ise, eğitimli ve güzel sesli müezzinler topluluğunca ilahilerin okunması âdetine "Cumhur Müezzinliği" deniyor.

Osmanlı sarayında doğan ve günümüze kadar sürdürülen köklü geleneklerden Enderun Usulü Teravih, öncelikle müezzinin namaz öncesi getirdiği kamet ile yatsı namazının hicaz veya uşşak makamında kılınacağı belirleniyor.

Ardından teravih namazının ilk dört rekâtı neva makamı, ikinci dört rekâtı hüseyni makamı, üçüncü dört rekâtı bestenigâr makamı, dördüncü dört rekâtı eviç makamı, son dört rekâtı ise acemaşiran makamlarında kılınarak tamamlanıyor.

Osmanlı döneminde, insanların kulağı bu makamlara öyle duyarlıymış ki, namaza geç gelen kişi, imamın makamından kaçıncı rekâtta olduğunu anlayabiliyormuş.

ENDERUN TERAVİHİNDE RAMAZAN İLAHİLERİ OKUNUR

Enderun Usulü Teravihte, her dört rekât arasında, bir sonraki dört rekâtın makamında bestelenmiş Ramazan ilahileri okunur. İmam son rekâtta mahur makamında selâmını verir; ardından yine mahur makamında bestelenen salat-ü selam ve segâh, salat-ı ümmiye okunarak teravih namazı tamamlanır.

Vitir namazı ise, müezzinin son salavatının makamına göre hüzzam, segâh veya saba makamında kılınır. Böylece yatsı namazı teravih ve vitir ile birlikte yedi makam da namaz içerisinde kullanılır.

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