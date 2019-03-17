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Yeni Zelanda'daki cami saldırısında hayatını kaybedenler 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında hayatını kaybedenler 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi.

17 Mart 2019 Pazar 08:13
Yeni Zelanda'daki cami saldırısında hayatını kaybedenler 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

Katliamda hayatını kaybeden kurbanların kimliklerinin aileleriyle paylaşıldığını kaydeden Bush, kimlik bilgilerinin kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, dün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen saldırıda 49 kişi yaşamını yitirmişti.

Son Güncelleme: 17.03.2019 18:38
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