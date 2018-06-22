Yeni Yönetim Sisteminin Detayları Açıklandı: İşte Birleştirilecek Bakanlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam katıldığı programda yeni hükümet sisteminin detaylarını aktardı.

Yeni yönetim sisteminin detaylarını açıklayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik oligarşi' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. "

Ekonomi ile ilgili Bakanlıkların sayısının indirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz." bilgisini vererek, yeni dönemde, çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet ve sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

4 yeni ofis kurulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli." dedi.

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CUMHURBAŞKANINA BAĞLI 8 BAŞKANLIK OLACAK

"Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor."

BİRLEŞTİRİLECEK BAKANLIKLAR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adı altında birleştiriliyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı adı altında birleştiriliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adı altında birleştiriliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı adı altında birleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Bakanlıkları, Dışişleri Bakanlığı adı altında birleştirilecek. Yani bir anlamda Avrupa Birliği Bakanlığı kaldırılmış olacak.

Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ile birleştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı oluyor.

Diğer taraftan, Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıklarında ise bir değişiklik yapılmadı.

Ulaştırma Bakanlığının ismi Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı oluyor.

Yeni sistemde 9 kurul oluşturuluyor

STK'lar, akademi ve sektör temsilcileri, ilgili kurumlar politika yapım sürecine dahil oluyor. Ülke birlikte yönetilecek.

Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı 4 Ofis oluşturuluyor

Finans, İK, Digitaj Dönüşüm, Yatırım Ofisi..

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