Yeni Yılın İlk Saatlerinde Dehşet Saçtı! Kahreden Detay...

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak köyünde, 19 yaşındaki İbrahim Bulut, yeni yılın ilk saatlerinde annesini ve babasını bıçakla ağır yaraladı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Bulut çiftinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olay, bugün gece 02.00 sıralarında, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yılbaşı kutlamaları esnasında alkol aldığı öğrenilen İbrahim Bulut, daha sonra eve gidince anne ve babası ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

İbrahim Bulut, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesi ve babasını bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından talihsiz çift hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Hüsne ve Nihat Bulut çiftinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

KAHREDEN DETAY

Öte yandan Bulut Ailesinin 7 Haziran 2016 tarihinde Gümüşhanede askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Er Salih Bulut'un ailesi olduğu öğrenildi.