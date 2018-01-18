Yeni PÖH Alımında Başvuru Şartları Esnetilecek mi? İşte Başvuru Şartları

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım devam ederken adayların en çok merak ettiği konuların başında başvuru şartları ne olacak? sorusu geliyor.

On binlerce aday, bize yolladıkları mesajlarla yeni dönem polis özel harekat alımının ne zaman olacağı sorusunu sorarken yaş şartının esnetilip esnetilmeyeceğini de merak ettiklerini dile getirdi. Peki yeni dönem PÖH alımında yaş şartı essnetilir mi? Yaş şartının esnetilmesi hakkında hehrnagi bir çalışma var mı? Yen idönem özel harekat polisi alımında başvuru şartları ne olacak?

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geçtiğimiz gün bir gelişme yaşandı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede alınacak sayı kamuoyuna duyuruldu. Buna göre 2018 yılında en az 10 bin 700 polis özel harekat alımı yapılması bekleniyor. Ancak EGM'den başvuru şartları ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Askerlik, KPSS ve Mezuniyet Şartı Değiştirilmişti

Geçtiğimiz yıl OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile polis özel harekat alımında lisans olan eğitim düzeyi lise düzeyine indirildi. Başvuru şartlarında istenen KPSS şartı da kaldırıldı ve askerlik şartının da istenmediği belirtildi. Başvuru şartlarının bu şekilde esnetilmesi üzerine yapılan 10 binlik PÖH alımına toplamda 280 bindne kişi başvuru yaptı.

Yaş Şartı Esnetilir mi?

MHP'li Milletvekili Arzu Erdem, POMEM alımında yaş şartının esnetilmesi meselesini TBMM'de gündeme getirmiş, ancak Erdem'in bu isteği herhangi bir karşılık görmemişti. EGM'den de yaş veya diğer şartların esnetilmesi hakkında bir çalışma olup olmadığı yönünde açıklama gelmedi.

Adaylar Ne Yapmalı?

Başvuru şartlarının esnetilmesini isteyen adaylar, ilanın yayımlanmasına kısa süre kala BİMER ve CİMER'i mesaj yağmuruna tutmalı, sosyal medyada yetkililere tweetler atmalıdır.

Zira ilan yayımlandıktan sonra yapılacak tüm çabalar tabiri caizse boşa olacaktır. Bu nedenle adaylar şimdiden kampanya başlatmalı ve seslerini duyurmaya çalışmalıdır.

Başvuru Şartları

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış ol olmak ve 28 yaşından gün almamış olmak

En az lise mezunu olmak,

Erkeklerde boyun en az 167 cm, bayanlarda ise 162 cm olması,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğinin bulunmaması,

Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından esnetilmesini istediğiniz şartları yazarak sesinizi duyurabilirsiniz.

PÖH alım ilanı yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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