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Yeni PÖH Alımında Başvuru Şartları Esnetilecek mi? İşte Başvuru Şartları

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım sona eriyor. Peki başvuru şartları ne olacak? Başvuru şartlarında herhangi bir esnetilme olacak mı? İlan ne zaman yayımlanacak? PÖH alımı başvuru şartları nelerdir?

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Yeni PÖH Alımında Başvuru Şartları Esnetilecek mi? İşte Başvuru Şartları

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım sona eriyor. Peki başvuru şartları ne olacak? Başvuru şartlarında herhangi bir esnetilme olacak mı? İlan ne zaman yayımlanacak? PÖH alımı başvuru şartları nelerdir?

18 Ocak 2018 Perşembe 18:29
Yeni PÖH Alımında Başvuru Şartları Esnetilecek mi? İşte Başvuru Şartları

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım devam ederken adayların en çok merak ettiği konuların başında başvuru şartları ne olacak? sorusu geliyor.

On binlerce aday, bize yolladıkları mesajlarla yeni dönem polis özel harekat alımının ne zaman olacağı sorusunu sorarken yaş şartının esnetilip esnetilmeyeceğini de merak ettiklerini dile getirdi. Peki yeni dönem PÖH alımında yaş şartı essnetilir mi? Yaş şartının esnetilmesi hakkında hehrnagi bir çalışma var mı? Yen idönem özel harekat polisi alımında başvuru şartları ne olacak?

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geçtiğimiz gün bir gelişme yaşandı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede alınacak sayı kamuoyuna duyuruldu. Buna göre 2018 yılında en az 10 bin 700 polis özel harekat alımı yapılması bekleniyor. Ancak EGM'den başvuru şartları ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Askerlik, KPSS ve Mezuniyet Şartı Değiştirilmişti

Geçtiğimiz yıl OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile polis özel harekat alımında lisans olan eğitim düzeyi lise düzeyine indirildi. Başvuru şartlarında istenen KPSS şartı da kaldırıldı ve askerlik şartının da istenmediği belirtildi. Başvuru şartlarının bu şekilde esnetilmesi üzerine yapılan 10 binlik PÖH alımına toplamda 280 bindne kişi başvuru yaptı. 

Yaş Şartı Esnetilir mi?

MHP'li Milletvekili Arzu Erdem, POMEM alımında yaş şartının esnetilmesi meselesini TBMM'de gündeme getirmiş, ancak Erdem'in bu isteği herhangi bir karşılık görmemişti. EGM'den de yaş veya diğer şartların esnetilmesi hakkında bir çalışma olup olmadığı yönünde açıklama gelmedi.

Adaylar Ne Yapmalı?

Başvuru şartlarının esnetilmesini isteyen adaylar, ilanın yayımlanmasına kısa süre kala BİMER ve CİMER'i mesaj yağmuruna tutmalı, sosyal medyada yetkililere tweetler atmalıdır.

Zira ilan yayımlandıktan sonra yapılacak tüm çabalar tabiri caizse boşa olacaktır. Bu nedenle adaylar şimdiden kampanya başlatmalı ve seslerini duyurmaya çalışmalıdır.

Başvuru Şartları

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış ol olmak ve 28 yaşından gün almamış olmak
En az lise mezunu olmak,
Erkeklerde boyun en az 167 cm, bayanlarda ise 162 cm olması,
Herhangi bir siyasi parti üyeliğinin bulunmaması,
Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından esnetilmesini istediğiniz şartları yazarak  sesinizi duyurabilirsiniz.

PÖH alım ilanı yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Gizem 2 saat önce

İnşAllah ALIMLAR böyle olur AMİN

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Kiymet 2 saat önce

Yas sarti azicikta olsa esnetilmeli secim doneminde halka gencelre kulak verilmeli diye dusunuyrumm tskler

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Muhammed 2 saat önce

Pöh alimi baslasin artik gecen sene gibi olsun pöh bizim icin buyuk bir hedef

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Memur 2 saat önce

Evlilik sorun teskil etmesin veee devlet her onune geleni almasın en onemlisi güvenlik sorusturması nedir necidir arastırılsın

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Macit U 2 saat önce

Şaka mı bu başvurular başladı mı ne zamandır başvuru haberini bekliyorum

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Ayşe 2 saat önce

Bayanlarda boy biraz indirilsin bence zaten türkiye de bayanlarin boy ortalamasi düşük benim boyum 1.60 mesela 2 santimle kaybedebilirim o kadar yürekten istiyoruzki maalesef bu küçücük seyler engel olabiliyor.

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Sehram 2 saat önce

Lütfen bayanlar sa yaş esnetilsin her şeyim tamam ama yaş büyük olduğu için basvuramicam lütfen bayanlar da ve erkekler se yaş esnetilsin

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Arif YILMAZ 2 saat önce

Yaş şartının esnetilmesi ile ilgili imza kampanyası bulunmaktadır ve 41.000den fazla imza toplandı. Haber yapılmasını istiyoruz.
https://www.change.org/p/cumhurbaskanligi-tccb-gov-tr-2017-polis-alimlari
Linki inceleyebilirsiniz

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