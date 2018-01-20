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Yeni PÖH Alım İlanını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım devam ederken başvuru şartlarının esnetilmesini isteyen adayları üzen bir gelişme yaşandı. Bugün yayımlanan yönetmeliklerle POMEM ve PMYO polis alımları yönetmeliği değişti. Ancak PÖH alımı hakkında herhangi bir değişikliğe yer verilmedi.

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Yeni PÖH Alım İlanını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım devam ederken başvuru şartlarının esnetilmesini isteyen adayları üzen bir gelişme yaşandı. Bugün yayımlanan yönetmeliklerle POMEM ve PMYO polis alımları yönetmeliği değişti. Ancak PÖH alımı hakkında herhangi bir değişikliğe yer verilmedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:52
Yeni PÖH Alım İlanını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !

Yeni dönem polis özel harekat alımında başvuru şartlarının esnetilmesini bekleyen adayları üzecek bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki yönetmellik değişikliği ile POMEM ve PMYO polis alımı alımlarında bazı değişiklikler yapıldı. 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda PÖH alımına değişikliklere yer verilmedi. Binlerce aday ise yeni dönem polis özel harekat alımında başvuru şartlarının esnetilmesini istiyordu.

Başvuru Şartları Nasıl Olacak?

Yeni dönem polis özel harekat alımlarında başvuru şartları hala değişmedi. Başvuru şartlarının değişmemesi, şartların esnetilmesi isteyen adaylar, yetkililere sosyal medya ve forum sayfaları üzerinden yoğun şekilde mesaj atmıştı. Ancak bugün yapılan açıklamada PMYO ve POMEM başvuru şartlarında değişikliklere yer verildi.

POMEM'lere polis alımında yapılan değişiklik ile daha önceden sadece lisans mezunları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların müracaat edebildiği POMEM'lere artık önlisans mezunları da başvuruda bulunabilecek.

PÖH Alımı Olacak mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarfından geçtiğimiz gün yayımlanan dökümanda yer alan ifadelere göre, gönüllülük esasına göre seçilmiş nitelikli personel alımlarının devam edeceğine yer verildi. 2017 yılında 14.297 olan personel sayısının 2018 yılında 25 bine çıkartılmasının planlandığı belirtildi. Bu şekilde özel harekat birimlerinde görevli polis sayısı 10.703 arttırılacak. Bu da 2018 yılında en az 10 bin özel harekat polisi (PÖH) alımı yapılacağını gösteriyor.

Alımlar Ne Zaman Olacak?

PÖH alımı için henüzbir tarih yok. Yetkililerden de bu konuda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak alımların 1,5-2 ay içinde yapılması bekleniyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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