Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
Kamuya 1388 Memur Alınıyor!
Kapat

Yeni Mezun Polisler Nefes Kesti!

Erzurum Polis Akademisi’nde yeni mezun olan 240 polis başarılı mezuniyetten sonra yeni görev yerlerinde görevlerine başladılar. 4.5 ay boyunca kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, tipi demeden eğitim gören polis adaylarının çalışmaları adeta nefes kesti.

Yeni Mezun Polisler Nefes Kesti!

Erzurum Polis Akademisi’nde yeni mezun olan 240 polis başarılı mezuniyetten sonra yeni görev yerlerinde görevlerine başladılar. 4.5 ay boyunca kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, tipi demeden eğitim gören polis adaylarının çalışmaları adeta nefes kesti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:58
Yeni Mezun Polisler Nefes Kesti!

Erzurum Polis Akademisi’nde yeni mezun olan 240 polis başarılı mezuniyetten sonra yeni görev yerlerinde görevlerine başladılar. 4.5 ay boyunca kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, tipi demeden eğitim gören polis adaylarının çalışmaları adeta nefes kesti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde 31 Aralık 2018 tarihinde üniversite mezunu 240 polis adayı mezun olarak polis memurluğuna ilk adımlarını attılar. Polis olan ve yeni görev yerlerine giden polis adayları 4.5 ay boyunca sıkı eğitimden geçtiler.

TATBİKATLAR GERÇEĞİ ARATMADI

Kar kış, yağmur çamur demeden eğitim alan polis adaylarına bir çok olaylarda nasıl müdahale yapılacağı öğretiliyor. Önce anlatımla, ardından uygulama tatbikatla gerçekleştiriliyor. Ortaya çıkan görüntülerde tatbikatların gerçeği aratmadığı görülüyor.

HER AKTİVİTE VAR

Polis mektebinde 4.5 ay boyunca çeşitli eğitimden geçirilen polis adaylarına farklı ortamlarda yaratılıyor. Öğrenciler Güreş. boks dışında, tenis, ve bilardo oynamak gibi spor aktivitelerinde de yer alıyor.

350 KİŞİDEN 240’I MEZUN OLDU

Bu yıl çeşitli üniversitelerde mezun olan 350 kişi polis olmak için Erzurum Polis Akademisi’ne başvurdu. Ancak yapılan eğitimlerden başarılı olan 240 kişi 31 Aralık günü mezun olabildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.01.2019 19:07
Anahtar Kelimeler:
yeni mezun polisler nefes kesti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
İş bulamayınca belediye binasını kurşunladı
İş bulamayınca belediye binasını kurşunladı
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim