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Yeni KHK Mükerrer Sayıda Yayımlanacak-10 Binden Fazla Kamu Personeli İhraç Edilecek

Olağanüstü Hal'in son KHK'sı bugün Resmi Gazete'de yayımlanacak. Mükerrer sayıda yayımlanacak olan 699 sayılı KHK ile 10 binden fazla memur ihraç edilecek.

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Yeni KHK Mükerrer Sayıda Yayımlanacak-10 Binden Fazla Kamu Personeli İhraç Edilecek

Olağanüstü Hal'in son KHK'sı bugün Resmi Gazete'de yayımlanacak. Mükerrer sayıda yayımlanacak olan 699 sayılı KHK ile 10 binden fazla memur ihraç edilecek.

06 Temmuz 2018 Cuma 08:44
Yeni KHK Mükerrer Sayıda Yayımlanacak-10 Binden Fazla Kamu Personeli İhraç Edilecek

18 Temmuz günü sona erecek OHAL'in son KHK'sı yayımlanacak.

Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında bugün yayımlanacak olan son KHK ile Türk Siilahlı Kuvvetleri, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından sayısı 10 bini aşan FETÖ ihraçlarının olacağı bilgisi öğrenildi.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında Olağan Üstü Hal, 20 Temmuz 2016 gecesi ilan edildi. Art arda 7 kez uzatılan OHAL, 18 Temmuz'da sona erecek.  Seçim öncesi hükümetin vaatleri arasında olan OHAL'in uzatılmaması meselesi açıklamalarla da desteklendi ve OHAL'in uzatılmaması bekleniyor.

SON KHK BUGÜN YAYIMLANACAK

OHAL dönemini kapsayan 2 yıl içinde 31 toplamda adet Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. İhraçların ön planda olduğu KHK'lar ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Ankara'da ise bir süredir son bir KHK için çalışmalar yürütülüyordu. Başbakan Binali Yıldırım da kısa süre önce tamamlanan son KHK'nın bugün yayımlanacağını ve terörle mücadeleye ilişkin önemli düzenlemelerin olacağını duyurdu. Yeni KHK ile TSK ve Emniyet başta olmak üzere devletin diğer kurumlarından kapsamlı ihraçlar içereceği öğrenildi. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle ilişiği tespit edilen binlerce kişi ihraç edilecek.

Daha önce hükümetten gelen açıklamalarda TSK'dan 5 binden fazla askerin ihraç edileceği belirtildi. Öte yandan emniyetin açığa aldığı 10 bine yakın polis hakkında da kararın bu KHK ile verilmesi bekleniyor.

MÜKERRER SAYIDA YAYIMLANACAK

Resmi Gazete'nin gece yayımlanan sayısında yayımlanmayan KHK, gün içinde ya da akşam saatlerinde Mükerrer olarak yayımlanacak. KHK yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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