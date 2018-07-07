Yeni KHK En Kapsamlısı Olacak: Açıkta Bekleyenler Çözüme Kavuşturulacak

Efkan Ala, KHK hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Önceki gün açıklanması beklenen ancak açıklanmayan KHK, büyük bir merakla beklenirken Efkan Ala, çıkacak yeni KHK ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınında Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu olan AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Şimdiye kadar yayınlanan OHAL kararnamelerinin biraz daha kapsamlısı olacak" dedi.

BU KHK SON KHK OLUR MU?

Son olup olmayacağı konusunda net bir bilgi vermedi. 'OHAL kararnameleri devam edebilir de' yanıtını verdi

İHRAÇLAR SORUSUNA AÇIKLAMA

Kamudan yapılacak ihraçlara ilişkin 'Bir rakam var mı? sorusuna ise "Çok sayıda kişi açıktaydı onlara ilişkin bir çözümün geleceğini tahmin ediyorum" dedi.

KARARNAMELER DEVAM EDECEK Mİ

OHAL KHK 'lerinin devam edebileceğini belirten Efkan Ala şöyle konuştu:

"Hükümetin meselesi. Biz de çok detaylı bilgi sahibi değiliz. Ama şimdiye kadar yayımlanan OHAL kararnamelerinin biraz daha kapsamlısı olacak. Çünkü uzun süredir çalışılıyor. Artık son olur mu olmaz mı... İki türlü KHK var. Birincisi Meclis'ten yetki alarak yaptığımız KHK 'ler, bri de OHAL çerçevesinde çıkan kararnameler. Onlar devam edebilir. Sistemin reformu için çıkan KHK 'lerin süresi var. Onlar cumhurbaşkanımızın yemininden önce bitmiş olması gerekiyor. OHAL kararnameleri devam edebilir. Kapsamlı bir kararname olacağını biliyoruz. İşe dönüşler ve ihraçlar olacak. Ben şimdi rakam vermeyeyim ama çok satıda kişi açıktaydı, onlara ilişkin kararlar olacağını biliyorum."

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