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Yeni KHK'da Yasal Düzenleme Olmayacak-Peki Yeni KHK'da Neler Olacak?

Hükümet kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre yeni KHK'larda artık yasal düzenlemelere yer verilmeyeceği, yasal düzenlemenin artık tasarı haline getirilerek Mecliste görüşüleceği belirtildi. Peki yeni KHK'larda ne olacak?

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Yeni KHK'da Yasal Düzenleme Olmayacak-Peki Yeni KHK'da Neler Olacak?

Hükümet kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre yeni KHK'larda artık yasal düzenlemelere yer verilmeyeceği, yasal düzenlemenin artık tasarı haline getirilerek Mecliste görüşüleceği belirtildi. Peki yeni KHK'larda ne olacak?

01 Şubat 2018 Perşembe 08:54
Yeni KHK'da Yasal Düzenleme Olmayacak-Peki Yeni KHK'da Neler Olacak?
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KHK'larla ilgili büyük bir değişiklik geliyor.

Darne girişimi sonrası başlatılan OHAL kapsamında KHK'larla yüz binlerce kişi kamudan ihraç edilmiş, birçok yasa hakkında da önemli düzenlemeler yapılmıştı. Edinilen son bilgilere göre yasal düzenlemelerde ihtiyacın büyük oranda karşılandığı gerekçesiyle artık yayımlanacak yeni KHK'larda yasal düzenlemeye sınırlandırma gelecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre bundan sonra ihraç ya da göreve iade gibi tedbir kararnameleri dışında yasal düzenleme getiren KHK çıkartılmayacağı öğrenildi. Bakanlıkların KHK süreçlerinde görev alan "kanunlar-kararlar bürokratları"na da sözlü olarak, "Yasama kararnamesi çıkarılmayacak, ihtiyaçlarınızı 'tasarı taslağı' olarak hazırlayın" talimatı verildi. Böylece kış lastiğinden maaş zamlarına kadar birçok alanda KHK yoluyla yasal düzenleme yapıldığı bir dönem geride kalmış olacak.

Yasal düzenlemeler artık yer almayacak ama Gazete Habertürk'ün haberine göre ihraç ve iadelerin yer alacağı yeni KHK'lar yayımlanacak.

Tasarı ile İhtiyaçlar Giderilecek

Öte yandan yasal değişikliklerin gerekmesi durumunda bunlar bir tasarı haline dönüştürülecek ve bu tasarı meclise getirilerek oylanacak.

Acil İhtiyaç Olursa..

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'a yeni durumu değerlendiren Meclis yetkilileri, bu düzenlemenin sözlü olarak bildirildiği, ancak acil bir ihtiyaç olması durumunda düzenleme KHK'sının da yayımlana bileceğini söyledi. Yasal düzenleme kararnamesinde kış lastiği zorunluluğundan, hakim ve savcılara zamma, pilotlara uçuş tazminatından cezaevi personeline yıpranmaya ve Yargıtay- Danıştay üyelerine milletvekili benzeri tedavi hakkına kadar çok değişik konularda yasal düzenlemeler yapılmıştı. FETÖ ile mücadele kapsamında kararnamelerle birçok kurum, kuruluş, şirket, üniversite kapatılmış, dernek ve meslek örgütlerinin faaliyetlerine son verilmişti.

KHK'lar mecliste görüşülmeye devam ediliyor. Şimdiye kadar çıkan 31 KHK'nın 5'i meclisten geçti. Kalan KHK'ların bu hafta geçmesi bekleniyor.

FETÖ'ye Yönelik Yapılan İşlemler

- KHK ile ihraç: 107 bin 174.

- KHK ile iade: 3 bin 604.

- OHAL Komisyonu'na başvuru: 105 bin 151.

- İhraçlarla ilgili karar: 1562.

- Kabul: 41- Ret: 1521.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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