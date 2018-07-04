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Yeni Kabine Açıklanıyor-İşte Bakan Olacak Yeni İsimler

Yeni kabine için geri sayım devam ediyor. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak yeni kabinede yer alacak isimler için yeni bir iddia gündeme geldi.

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Yeni Kabine Açıklanıyor-İşte Bakan Olacak Yeni İsimler

Yeni kabine için geri sayım devam ediyor. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak yeni kabinede yer alacak isimler için yeni bir iddia gündeme geldi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:49
Yeni Kabine Açıklanıyor-İşte Bakan Olacak Yeni İsimler

Yeni kabine önümüzdeki hafta açıklanacak.

16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine son günlerin en çok konuşulan konusu. Geçmiş dönemlerde, "seçim bölgesi dengeleri ve deneyimli siyasetçi hesapları" nedeniyle yaklaşık olarak tahmin edilen yeni hükümet üyeleri, ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle tahmin edilemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte iyi çalıştığı ve projelerine güvendiği bürokratlarla, özel sektör temsilcileri ve eski siyasetçilerden yeni bir ekip oluşturması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARINDAN BİRİ KADIN

Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan'ın bugün kaleme aldığı ve kulislere dayandırdığı iddiaya göre yeni hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcılarından birinin kadın olacağı, hem kabineye hem de grup yönetimine kadın siyasetçi alacağı belirtiliyor. Daha önce AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın dile getirdiği ve teknik olarak üç milletvekilinin bakan yapılmak üzere istifa etmesine engel olmadığına ilişkin açıklamasına karşın, yeni kabineye milletvekilleri arasından isim alınacağı iddiaları dünden itibaren değişmeye başladı. Bunun yapılması AK Parti açısından özellikle Meclis görevleri konusunda risk oluşturmasa bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimseyi istifa ettirmeyeceği ifade ediliyor.

Eski bakanlık çoğunun da yeni dönemde TBMM'de grup yönetiminde yer alması bekleniyor.

BAKANLIK İÇİN ADI GEÇEN İSİMLER

Kabine için adı geçen bürokratlar arasında şu isimler yer alıyor: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da bulunuyor. Tekin, Özçelik ve Kartal'ın müsteşarlık yaptıkları bakanlıklarda değerlendirileceği, İstanbul Valisi'nin İçişleri Bakanı yapılacağı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanı olarak kabineye alınması durumunda, Ömer Çelik'in Kalın'ın görevini üstleneceği konuşulurken, Çelik'in Cumnhurbaşkanı yardımcılarından biri olacağını öne sürenler de bulunuyor.

Milletvekili listesine alınmayan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal'ın bakan yapılıp yapılmayacağı da halen belirsizliğini koruyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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